Sarah Engels gibt auch in DAS ist ihre Schwester

13.08.2021 11:02 Uhr

Sarah Engels und ihr Liebster Julian erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Doch auch in der Schwangerschaft lässt sich die Sängerin nicht gehen und legt sich nicht auf die faule Haut. Im Gegenteil! Sarah Engels gibt auch in der Schwangerschaft im Gym ordentlich Gas, wie sie in einem Video auf Instagram nun zeigte.