Donnerstag, 31. Januar 2019 23:00 Uhr

Eigentlich wollten Sarah Harrison, ihr Mann Dominic und die kleine Mia Rose sechs Monate in L.A. bleiben. Doch jetzt zog es sie nach bereits vier Monaten in die alte Heimat zurück. Die einstige GNTM-Teilnehmerin verriet jetzt warum und zeigte in ihrer Insta-Story Pics von der Heimreise. Mehr erfahrt ihr hier.