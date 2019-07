Sonntag, 7. Juli 2019 22:00 Uhr

„Sex and the City“-Star Sarah Jessica Parker hat in einem neuen Interview gestanden, dass sie sich wegen der #MeToo-Bewegung über ihre Vergangenheit Gedanken gemacht hat. Dabei vielen ihr Geschichten ein, in denen auch sie sich sexuell belästigt gefühlt hat. Details gibt es hier!