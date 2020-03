Sarah Lombardi kündigte via Instagram an, dass der kommende Fan-Flohmarkt, bei dem sie einige ihrer Klamotten sowie Handtaschen und Schuhe für einen guten Zweck verkaufen wollte, aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt werden musste. Was sie ihren Fans zu sagen hatte und wie es jetzt weitergeht? Das erfahrt ihr bei uns.

Diesen Beitrag Teilen