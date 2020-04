Was für eine schöne Aktion von Sarah Lombardi! Die Sängerin hat nun ihre Sachen für den guten Zweck verkauft. Bereits vor Wochen kündige Sarah ihren Online-Flohmarkt an und nun war es endlich soweit. Und offensichtlich war die Spenden-Aktion ein voller Erfolg, denn Sarah freute sich bereits kurze Zeit später über die rege Teilnahme ihrer Follower in ihrer Instagram-Story. Erfahrt hier alle Details.

