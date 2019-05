Dienstag, 21. Mai 2019 22:00 Uhr

Große Ehre für Sarah Lombardi: Offenbar hat die 26-jährige Sängerin mit ihrem Sieg bei „Dancing on Ice“ so sehr begeistert, dass sie nun als Star-Gast bei der neuen Show von „Holiday on Ice“ mit dabei sein wird. Weitere Details verraten wir euch hier.