„Schlag den Star“: Claudia Effenberg fordert Carmen Geiss heraus

05.05.2021 17:40 Uhr

Claudia Effenberg und Carmen Geiss duellieren sich am Samstag, den 8. Mai, um 20:15 Uhr live auf ProSieben. In bis zu 15 Runden treten die beiden bei „Schlag den Star“ gegeneinander an.