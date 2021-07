Schlag den Star: So lief das Duell zwischen Bülent Ceylan und Jenke von Wilmsdorff

19.07.2021 18:00 Uhr

Comedian Bülent Ceylan und Extrem-Reporter Jenke von Wilmsdorff lieferten sich bei „Schlag den Star“ ein spannendes Kopf an Kopf Duell. Wer am Ende am meisten Spiele gewinnen und die Show für sich gewinnen konnte, zeigen wir im Video.