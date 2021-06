„Schlagercountdown“ mit Helene Fischer: Florian Silbereisen emotional – Fans verärgert

06.06.2021 13:20 Uhr

Florian Silbereisen kündigte in einer Preview unter anderem die „ganz großen Hits“ seiner Ex Helene Fischer an. Das steigerte die Freude vieler auf den „Schlagercountdown“ im Ersten – doch dann die Ernüchterung.