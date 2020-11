30.11.2020 12:08 Uhr

Schlagerstar Helene Fischer: Gruseliger Post zum 1. Advent?

Helene Fischer meldete sich erst kürzlich nach einer langen Pause zurück auf Instagram. Pünktlich zum 1. Advent ließ sie es sich nicht nehmen, ihren Anhängern eine besinnliche Vorweihnachtszeit zu wünschen. Jedoch wirkte dieser Post regelrecht gruselig auf ihre Fans. Was an dem Bild so ungewöhnlich ist, gibt es in unserem Video zu sehen.