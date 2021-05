Schlagerstar Jürgen Milski: In DIESER Serie spielt er jetzt mit

15.05.2021 10:00 Uhr

Moment mal, ist er es wirklich? Tatsächlich! Wer am 17. und 18. Mai 2021 RTLZWEI einschaltet, der kann Schlagerstar Jürgen Milski in der Serie „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ entdecken – und zwar unter anderem an der Seite des Ex-BTN-Stars Sandy Fähse. Spannende Infos über seinen Gastauftritt verriet Jürgen im Interview mit „itsintv.de“.