Donnerstag, 25. Juli 2019 22:00 Uhr

Bereits nach ihrem Sieg bei „Germany’s next Topmodel“ stand Simone Kowalski immer wieder in der Kritik. Auch auf Social Media musste sie oft einstecken. Ist das alles zu viel für die frisch gebackene 22-Jährige? Auf Instagram kündigte sie nun ihren Rückzug an. Alle Details hier!