Dienstag, 13. August 2019 22:00 Uhr

Bereits jetzt wird über das große Finale von „Die Bachelorette“ spekuliert und angeblich wollen Fans bereits den Sieger in einem Final-Trailer erkannt haben. Vorher gibt’s von uns aber noch alle News zur neuen Folge mit Gerda Lewis, die am Mittwochabend auf RTL läuft. Klickt euch jetzt in das Video rein!