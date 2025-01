Schwere Brände in L.A.: Heidi Klum meldet sich zur Katastrophe

Redaktion Video | 10.01.2025, 12:00 Uhr

In Kalifornien wüten heftige Brände. Heidi Klum lebt mit Ehemann Tom Kaulitz noch außerhalb der Evakuierungszone in Bel Air. In einem Instagram-Post meldet sie sich jetzt zur Katastrophe.