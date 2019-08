Am 1. Juli machten Ex-„Bachelor“ Sebastian Pannek und Angelina Heger ihre Beziehung via Instagram öffentlich. Doch seit wann die beiden wirklich ein Paar sind, ist immer noch unklar. Nun gab Sebastian in einer Fragerunde neue Infos dazu preis, wie lange er wirklich schon mit ihr zusammen ist. Mehr hier!

