Sebastian vs. Tom vs. Johannes im Battle: „Just A Gigolo“

17.04.2021 20:47 Uhr

Ring frei für die Swing-Brüder: Sebastian, Johannes und Tom überzeugten in den Blinds mit swingenden Melodien und so soll es auch für sie weitergehen. Im Battle singen sie den Klassiker „Just A Gigolo“ von Louis Prima, doch wer wird sich am Ende in die Herzen der Coaches Michi und Smudo swingen?