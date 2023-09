Seit dem Tod der Queen: Was unter König Charles anders ist

Redaktion Video | 01.09.2023, 16:21 Uhr

Am 8. September ist nicht nur der erste Todestag von Queen Elizabeth, ihr Sohn Charles sitzt außerdem schon ein Jahr auf dem britischen Thron. Seitdem heißt es nicht mehr „God save the Queen“, sondern „God save the king“.