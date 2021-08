Selbstbefriedigung in der Partnerschaft: Für Danny ein No-Go?

23.08.2021 20:16 Uhr

Danny lebt nun seit mehr als zwei Wochen abstinent. Und damit meint er nicht den Alkohol. So einen langen Zeitraum, in dem er sich nicht selbst angefasst hat, gab es vorher noch nie. Sobald er jedoch in einer Partnerschaft lebt, ist er bei diesem Thema nicht mehr ganz so tolerant. Warum er so denkt und was die anderen Bewohner:innen davon halten, seht ihr hier.