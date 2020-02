Selena Gomez macht unter dem Titel „Rare“ nicht nur Musik, sie führt auch eine Beauty-Marke ein. Ab Sommer 2020 kann man das Make-up der Sängerin in Sephora-Shops in Nordamerika kaufen. Ein Verkaufsstart in Deutschland steht noch nicht fest. Erfahrt hier weitere Details dazu.

