Donnerstag, 16. Mai 2019 22:00 Uhr

Selena Gomez hat zusammen mit PUMA eine neue Kollektion auf den Markt gebracht und nicht nur ihren Namen gab die „Wolves“-Sängerin dafür her. Die Ex von Justin Bieber hat auch geheime Botschaften in der Kleidung versteckt. Erfahrt hier mehr dazu!