Selena Gomez: Will sie doch keine Musik mehr machen?

20.08.2021 11:50 Uhr

Selena Gomez hat in einem Interview darüber gesprochen, ob sie in Zukunft aufhören würde, Musik zu machen. Zudem sprach sie darüber, wofür man sich später an sie erinnern soll. Alle Details im Video bei uns!