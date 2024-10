Seltener Glamour-Auftritt: Ben Stiller und Tochter Quinn strahlen auf dem Red Carpet!

Redaktion Video | 10.10.2024, 13:38 Uhr

Hollywood-Star Ben Stiller überrascht mit einem seltenen Auftritt auf dem Red Carpet – und das an der Seite seiner Tochter Ella Stiller! Die beiden stahlen bei der Premiere von „The Royal Tenenbaums” in New York allen die Show.