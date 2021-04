Sezin in den Sing-Offs: „All I Want“

24.04.2021 22:54 Uhr

Vierer-Buzzer Sezin begeisterte schon in den Blind Auditions alle Coaches. In den Sing-Offs von „The Voice Kids“ 2021 will sie noch höher hinaus: „Ich habe noch viel mehr drauf“, kündigt sie vor ihrem Auftritt an. Wie richtig sie damit liegt, beweist sie mit ihrer Gänsehaut-Performance des Songs „All I Want“ von Olivia Rodrigo. Ihr Coach Alvaro Soler kann nur staunen – und wird plötzlich ganz emotional. Schau dir Sezins Auftritt und Alvaros Reaktion jetzt in voller Länge an!