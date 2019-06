Sonntag, 2. Juni 2019 22:00 Uhr

Fans von Shawn Mendes und Camila Cabello sind in heller Aufruhr. Das Musiker-Duo wurde jetzt in LA in einem Café gesichtet und die Anhänger der Superstars sind sich sicher, dass sie an einem weiteren gemeinsamen Song arbeiten. Alle Details gibt es hier!