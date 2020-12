10.12.2020 12:07 Uhr

Shawn Mendes & Camilla Cabello: Privater Chatverlauf veröffentlicht!

Während der „The Late Late Show with James Corden“ machte Shawn Mendes beim beliebten Format „Spill Your Guts or Fill Your Guts“ mit und wurde vom Moderator aufgefordert, aus seinem privaten Chatverlauf mit Camilla Cabello vorzulesen.