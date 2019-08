Donnerstag, 8. August 2019 22:00 Uhr

Shawn Mendes feierte am 8. August seinen 21. Geburtstag in New York. Dort wurde er Händchen haltend mit Sängerin Camila Cabello gesichtet und machte auf die Frage eines Reporters eine interessante Aussage hinsichtlich seines Beziehungsstatus’. Alle weiteren Infos gibt’s hier!