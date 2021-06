Shawn Mendes kämpft mit eigenen Ansprüchen

09.06.2021 10:44 Uhr

Shawn Mendes hat in einem Interview mit „Wonderland“ über die Ansprüche gesprochen, die er an sich selbst hat. Offenbar hat der Musiker noch nicht so richtig herausgefunden, wer er selbst sein möchte, doch seine Freundin Camila Cabello hilft ihm.