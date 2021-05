Shirin David bittet Fans um Hilfe: Sie hat starke Schmerzen

19.05.2021 12:37 Uhr

Shirin David hatte eigentlich allen Grund zur Freude, denn ihre neue Single „Ich darf das“ ist eingeschlagen wie eine Bombe und ihr zweites Album steht bereits in den Startlöchern. Doch sie hat starke Schmerzen und bat so nun sogar ihre Fans um Hilfe. Was passiert ist? Die News rund um die einstige DSDS-Jurorin in unserem Video.