Sidney Sweeney: „Euphoria“-Star hat klare Meinung zu Nacktszenen in Filmen

Redaktion Video | 19.11.2024, 12:56 Uhr

Sidney Sweeney hat sich in den letzten Jahren einen Namen im Schauspielbusiness gemacht – bekannt ist die 27-Jährige unter anderem aus der Erfolgsserie „Euphoria“. Kürzlich sprach Sweeney in einem Interview mit Vanity Fair über freizügige Szenen in Filmen und Serien.