Sie scheint es aber eilig zu haben! Via Instagram bat Simone Kowalski jetzt ihre Fans um Mithilfe. Die diesjährige GNTM-Siegerin ist auf der Suche nach einer Wohnung in Hamburg. Wie die zu sein hat und was die neuen Räumlichkeiten kosten dürfen, erfahrt ihr hier.

