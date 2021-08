Sie tut es schon wieder: Britney Spears postet Oben-ohne-Fotos

17.08.2021 12:53 Uhr

Ooops, she did it again: Auf Instagram zeigt sich Britney Spears aktuell recht freizügig. Ob sie sich frei macht, um ihre Freiheit zu feiern? Immerhin hat ihr Vater endlich die Vormundschaft abgegeben.