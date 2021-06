„Sie wachsen und wachsen“: Salma Hayeks Busen-Beichte

25.06.2021 10:20 Uhr

Echt oder nicht echt? Immer wieder wurden in den letzten Jahren Gerüchte um eine Brust-OP bei Salma Hayek laut. Wer die Karriere der 54-jährigen Hollywood-Schönheit schon länger verfolgt, dem dürfte aufgefallen sein, dass sich bei ihr in Sachen Oberweite ziemlich was getan hat. Hat sie also vielleicht nachgeholfen?