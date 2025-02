„Sie war wirklich sehr, sehr krank“: Michelle Trachtenberg soll gesundheitliche Probleme gehabt haben

Redaktion Video | 27.02.2025, 12:29 Uhr

Hollywood trauert um Michelle Trachtenberg. Die „Buffy“- und „Gossip Girl“-Darstellerin wurde mit nur 39 Jahren tot in ihrer Wohnung in New York gefunden. Berichten zufolge litt sie an schweren gesundheitlichen Problemen.