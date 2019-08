Mittwoch, 7. August 2019 22:00 Uhr

Siegfried und Roy waren gefeierte Magier und lockten eine Vielzahl an Zuschauern in ihre Show mit den weißen Tigern und Löwen in Las Vegas. Vor 16 Jahren kam es zu einer Attacke durch den Tiger Montacore, seither ist Roy halbseitig gelähmt. Nun bricht Magier Siegfried endlich sein Schweigen über den Hergang des Unfalls. Mehr hier!