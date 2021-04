Sind die modernen Putzgadgets besser als die klassichen Methoden?

27.04.2021 10:23 Uhr

Es ist mal wieder Zeit für den Frühjahrsputz und unsere Reporterin und ihre Mutter treten dabei gegeneinander an. Sie versuchen sich an den klassischen Putzmethoden und an modernen Putzgadgets, die es einem leichter machen sollen. Doch sind die Helferleins besser als die Klassiker?