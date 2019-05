Montag, 6. Mai 2019 22:00 Uhr

Auf der diesjährigen Met Gala in New York überschlugen sich die geladenen Promis mal wieder mit übertriebenen Outfits. Nicht nur Lady Gaga oder Katy Perry kamen wie gewohnt extravagant, auch andere Stars nahmen das Motto „Camp: Notes on Fashion“ sehr wörtlich. Wir haben die krassesten Looks hier für euch!