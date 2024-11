„So gehen wir mit schweren Zeiten um!“: Dave Coulier verteidigt John Stamos nach Foto-Kritik

Redaktion Video | 20.11.2024, 17:01 Uhr

Dave Coulier verteidigt seinen langjährigen Freund John Stamos nach Kritik an dessen Unterstützung in Form eines Glatzenfotos. Coulier, der mit einer Krebsdiagnose konfrontiert ist, spricht sich in einem Instagram-Post klar gegen die negativen Kommentare aus und betont, wie wichtig der Humor in seiner Situation ist.