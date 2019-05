Mittwoch, 1. Mai 2019 22:00 Uhr

Dove Cameron will noch in diesem Jahr ihr Debütalbum auf den Markt bringen. Jetzt geht es langsam in die heiße Phase für den „Descendants“-Star, denn Dove zeigte nun Anproben für ihr erstes Musikvideo. Ihr wollt wissen, wie die Sängerin aussieht? Dann schaut hier rein!