Sonntag, 30. Juni 2019 22:00 Uhr

Bei GNTM 2019 hatte Transgender-Model Tatjana viele Fans, doch für den Einzug ins Finale reichte es trotzdem nicht. Aktuell befindet sich die Berlinerin offenbar auf der Jagd nach neuen Jobs und dafür musste nun ein neuer Look her! Denn wie ihr die 22-Jährige aus „Germany’s next Topmodel“ kennt, sieht sie jetzt nicht mehr aus. Mehr hier!