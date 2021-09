„Somebody that I used to know“: Was wurde eigentlich aus Sänger Gotye?

10.09.2021 13:57 Uhr

2011 eroberte der Song „Somebody That I Used To Know“ die Charts. Gotye war der Name der Stunde. Der Sänger schaffte es unter anderem in den USA, in Australien, Israel, Italien und Deutschland auf Platz eins der Charts.