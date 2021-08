Sonntagskind, Genießer, Fernsehstar: Fritz Wepper wird 80

17.08.2021 12:00 Uhr

„Nimm das Leben so, wie es sich anbietet. Unvoreingenommen und meistens sehr positiv“. So lautet Fritz Weppers Lebensmotto. Trotz mancher Schicksalsschläge hat sich der TV-Liebling seine Zuversicht bewahrt ? das wohl schönste Geschenk zu seinem 80. Geburtstag am 17. August.