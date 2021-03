Sophia: „Head & Heart“

27.03.2021 20:54 Uhr

Die 14-jährige Sophia performt bei ihrem Auftritt eine akustische Version von „Head & Heart“ von Joel Corry feat. MNEK und will damit zeigen, was in ihr steckt. Werden die „The Voice Kids“-Coaches für sie buzzern? Schau Dir hier ihren emotionalen Auftritt an!