Montag, 4. Februar 2019 23:00 Uhr

Sophia Vegas hat erst am 3. Februar ihre erste Tochter zur Welt gebracht. Der Reality-TV-Teilnehmerin geht es aber schon jetzt wieder sehr gut. Sie ließ sogar ihre Friseurin ins Krankenhaus kommen, damit die Ex von Bert Wollersheim frisch gestylt nach Hause kann. Seht mehr in unserem Video!