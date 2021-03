Sophia Vegas: So süß zeigt sie sich jetzt mit ihrer Tochter

03.03.2021 10:03 Uhr

Sophia Vegas ist seit rund zwei Jahren Mutter einer Tochter und scheint in ihrer Rolle richtig aufzugehen. Fast täglich teilt sie auf Social Media Einblicke aus ihrem Leben als Mama. Doch so natürlich wie jetzt zeigte sie sich bisher noch nicht! Den süßen Schnappschuss des Mutter-Tochter-Gespanns und mehr gibt es in unserem Video.