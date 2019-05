Montag, 20. Mai 2019 22:00 Uhr

Wer hätte das gedacht: Am 1. Mai heiratete das süße Pärchen Sophie Turner und Joe Jonas in Las Vegas. Beinahe wäre es wegen einer Trennung aber nicht dazu gekommen, wie die „Game of Thrones“-Darstellerin nun verriet. Offenbar bekamen die beiden kalte Füße! Details erfahrt ihr hier.