Sonntag, 28. Juli 2019 22:00 Uhr

Ein tragischer Vorfall ereignete sich vor kurzem in New York. Waldo, der kleine Vierbeiner von Sophie Turner und Joe Jonas, kam ums Leben! Wie „TMZ“ erfahren hat, wurde der Hund von einem Auto angefahren und so sehr verletzt, dass er seinen Verletzungen erlag. Alle weiteren Details gibt’s hier!