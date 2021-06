Sorge um „Anne with an E“-Star: Miranda McKeon (19) hat Brustkrebs

22.06.2021 12:46 Uhr

Ihre Karriere könnte besser nicht laufen. Miranda McKeon spielt dir Rolle der Josie Pye in der kanadischen Drama-Serie „Anne with an E“. Doch jetzt teilte die 19 Jahre alte Schauspielerin eine Schocknachricht auf Instagram.