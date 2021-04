Star-Trek-Star: Was macht „Seven of Nine“-Darstellerin Jeri Ryan heute?

09.04.2021 14:18 Uhr

Von 1997–2001 trieb Jeri Ryan als die Borg-Drohne Seven of Nine im „Star Trek – Raumschiff Voyager“ ihr Unwesen. Was macht die mittlerweile 53-Jährige Schauspielerin heute?