Stefanie Giesinger: Schock-Beichte! Sie dachte an Suizid

17.06.2021 11:35 Uhr

Stefanie Giesinger litt in der Vergangenheit an Depressionen. Dieses Thema sprach sie bereits öfter an. In einem Interview schockiert sie nun mit einer Beichte: Sie erzählt, dass sie damals sogar Suizidgedanken hatte.