Stefanie Giesinger hat zusammen mit dem Hersteller Lycka ein Eis auf den Markt gebracht, dessen Gewinn zu 100% an ein wohltätiges Projekt in Malawi geht. Die Eissorte ist ab sofort in allen ALDI-Süd-Filialen zu kaufen. Mehr Infos gibt es hier.

